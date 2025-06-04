Neuralink Илона Маска привлекла $650 млн на испытания мозговых имплантов

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, привлекла еще $650 млн в рамках последнего раунда финансирования на фоне начала клинических испытаний своего устройства для имплантации в мозг. Это уже второй раунд финансирования компании за последние 30 дней, пишет Reuters. Как отметили представители стартапа, полученные средства помогут расширить доступ к технологии для большего числа людей.

В раунде финансирования приняли участие ключевые инвесторы, такие как ARK Invest, Sequoia Capital, G42, DFJ Growth, Founders Fund, Human Capital, Lightspeed, QIA, Thrive Capital, Valor Equity Partners и Vy Capital. По данным Semafor, в мае Neuralink привлекла $600 млн при оценке в $9 млрд до получения новых средств.

По данным агентства, Neuralink приступила к клиническим испытаниям устройства с чипом, который обрабатывает нейронные сигналы и передает их на компьютеры или телефоны, в трех странах. Технологию для управления цифровыми и физическими устройствами силой мысли уже используют пять пациентов с тяжелым параличом.

В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило устройству для восстановления речи статус «прорывного». Его присваивают медустройствам, находящимся в статусе разработки, которые потенциально могут обеспечить лечение или диагностику опасных для жизни состояний. В 2024 году компания получила такой же статус на экспериментальный имплант Blindsight, направленный на восстановление зрения.

Neuralink запустили в 2016 году. Стартап активно развивается среди компаний, специализирующихся на разработке мозговых имплантатов для лечения неврологических заболеваний. Несмотря на свой прогресс, компания по-прежнему сталкивается с проблемами, в том числе с усиленным контролем со стороны регулирующих органов.

Так, в декабре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возобновила расследование в отношении Neuralink. Четыре законодателя обратились в SEC с просьбой проверить, совершил ли Маск мошенничество с ценными бумагами, когда предположительно ввел инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозгового имплантата, разработанного Neuralink. Это расследование еще не завершено.

gxpnews