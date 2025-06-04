Минздрав одобрил новый режим применения «Илсиры» от Biocad

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый путь введения и режим дозирования препарата «Илсира» (левилимаб) для терапии пациентов с ревматоидным артритом от российской биотехнологической компании Biocad. Ранее его выпускали в шприцах для подкожных инъекций, теперь можно вводить с помощью внутривенных инфузий. Регистрация новых режимов дозирования препарата позволит сократить количество подкожных инъекций и внутривенных инфузий при сохранении эффективности.

Как сообщили в пресс-службе отечественного производителя, результаты исследования показали, что эффективность новых режимов применения препарата левилимаб – внутривенно в дозе 648 мг один раз в 4 недели и подкожно в дозе 324 мг один раз в 2 недели – не уступала применению левилимаба в виде подкожных инъекций в дозе 162 мг один раз в неделю.

«Более редкое введение препарата не приводило к снижению эффективности терапии у пациентов с ревматоидным артритом», – отметила вице-президент по клинической разработке и исследованиям Юлия Линькова.

При этом при использовании левилимаба в новой дозировке годовой курс лечения будет включать 26 подкожных инъекций вместо 52, предусмотренных изначально зарегистрированной дозировкой. При внутривенном введении в стационаре в дозе 648 мг курс терапии составит 13 инфузий в год.

Левилимаб – это моноклональное антитело против рецептора интерлейкина-6 (иИЛ-6р). Это оригинальная разработка Biocad. Минздрав РФ зарегистрировал применение препарата «Илсира» для лечения ревматоидного артрита (системного аутоиммунного заболевания) в 2021 году, расширив действующий список показаний.

gxpnews