Названы лидеры рынка препаратов от ожирения в России

Аналитическая компания RNC Pharma представила топ-15 корпораций – производителей лекарств для лечения ожирения разных поколений на розничном рынке России. Явными фаворитами оказались отечественные производители «Герофарм» и «Промомед». Первый занял 42,7% рынка (с мая 2024 года по апрель 2025-го). При этом на розничном рынке компания продемонстрировала беспрецедентную динамику – рублевый объем продаж «Герофарма» вырос в 12,4 раза.

«Промомед» пока немного уступает лидеру рейтинга аналитиков: доля компании в этом сегменте составила 38,3%. Однако темпы роста продаж различаются серьезно: за год они выросли всего в 2,4 раза.

Третью строчку в рейтинге заняла отечественная компания «Изварино Фарма» (доля 11,6%), продажи которой относительно мая 2023 года – апреля 2024-го сократились на 4% в рублях. Компания производит пока исключительно препараты старых поколений на основе сибутрамина и орлистата.

Высокой динамикой могут похвастаться «Озон Фармацевтика» и «Патент-Фарм», которые нарастили продажи в 2,9 раза каждая. В общем объеме конкурентной группы позиции этих компаний пока невелики.

Среди новых игроков рынка препаратов для лечения ожирения, которые добились заметных успехов, аналитики выделили российскую компанию «Рус Биофарм» (0,2% рынка), а также Essens, которая представляет на рынке препарат иранского производства «Мелитид» (лираглутид) корпорации CinnaGen.

Антилидером рейтинга по темпам продаж стала датская компания Novo Nordisk (-40% денежного объема продаж). Согласно сведениям RNC Pharma, ее препараты «Оземпик» и «Саксенда» до сих пор реализуются на розничном рынке. При этом, как отмечают аналитики, значительный объем приходится на серый рынок, который стремительно сжимается на фоне доступности легальных аналогов отечественного производства.

В топ-10 производителей препаратов для борьбы с ожирением вошли также «Акрихин», Cheplapharm Arzneimittel, КРКА, «Биннофарм Групп» и «Русбиофарм».

Cогласно данным аналитической компании AlphaRM, российские аналоги инъекционных препаратов «Оземпик» и «Вегови» от датской компанией Novo Nordisk вырвались в лидеры аптечных продаж, превысив планку в 5 млрд рублей. Только за первые 3 месяца текущего года россияне купили 986 тысяч упаковок препаратов на основе семаглутида, предназначенного для борьбы с диабетом и ожирением. Дженерики принесли своим производителям почти 6 млрд рублей выручки.

Для сравнения: за весь 2024 год аптечные продажи аналогов этого препарата составили 9,5 млрд (1,8 млн упаковок). В 2023 году было продано всего 25 400 упаковок (189 млн рублей). Тогда оригинальный «Оземпик» начал исчезать с рынка. В 2022 году производитель уведомил Росздравнадзор о намерении перестать импортировать «Оземпик» в страну.