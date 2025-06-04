Столичные фармкомпании увеличили поставки лекарств на 37,4%

Столичные фармацевтические компании значительно увеличили объемы производства лекарств в начале 2025 года. За первые 3 месяца года отгрузка препаратов и материалов для медицинских целей и ветеринарии выросла на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Особенно заметен рост производства фармацевтических субстанций – их выпуск увеличился более чем в 2,6 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает активную поддержку предприятиям фармкомплекса. Компании столицы выпускают новые высокотехнологичные препараты и увеличивают объемы производства конкурентоспособной продукции», – процитировала пресс-служба мэра и правительства Москвы слова Ликсутова.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в столице работают свыше 300 предприятий, выпускающих лекарства и медтехнику. Он добавил, что производство средств для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ увеличилось на 34,3%, для лечения сердечно-сосудистой системы – на 67,3%. Выпуск препаратов для лечения органов дыхательной системы вырос более чем в два раза.

В I квартале фармкомпании произвели более 1,2 млн упаковок препаратов для лечения органов дыхательной системы, а также около 3,8 млн упаковок средств для лечения сердечно-сосудистой системы.

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что группа компаний «Р-Фарм» расширяет линейку высокотехнологичных препаратов. В 2025 году на площадке «Спутник Технополис» начат выпуск противоопухолевого средства широкого спектра действия, а также биотехнологических препаратов для онкологии и аутоиммунных заболеваний. Завод «Р-Опра» с начала года выпустил свыше 280 тысяч упаковок лекарств по офсетным контрактам и готовится к запуску новых производств в сфере онкологии, эндокринологии и неврологии.

Столичная компания «Сервье Рус» продолжает наращивать выпуск препаратов для лечения хронических заболеваний, включая диабет и кардиопатологии. В ближайшее время здесь планируют начать производство нового лекарства для пациентов с диабетом 2-го типа. По итогам 2024 года объем выпуска таких препаратов превысил 7 млн упаковок. Кроме того, экспорт продукции «Сервье Рус» в страны ЕАЭС вырос вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подвел итоги ключевых изменений в лекарственном обеспечении граждан и подчеркнул значительное укрепление позиций отечественной фармацевтической промышленности. Выступая на XXVII конференции «ФармМедОбращение-2025», он заявил, что в 2024 году в гражданский оборот было выпущено 6 млрд упаковок лекарств, 70% из которых отечественного производства, 82% зарегистрированных за последние 3 года препаратов отечественного или локализованного в России производства.