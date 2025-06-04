Инъекционная косметология: смогут ли наши производители освоить рынок

Уход зарубежных производителей с рынка инъекционной косметологии запустил процесс трансформации этого сегмента. Сегодня российские компании занимают освободившиеся ниши и демонстрируют впечатляющий технологический прогресс. Российская фармацевтическая и медицинская промышленность уверенно занимает позиции на рынке и предлагает врачам и пациентам современные продукты для инъекционной косметологии и эстетической медицины.

Не секрет, что с каждым годом растет запрос общества на так называемые уколы красоты, что способствует активному росту рынка. Увеличивается и количество косметологических клиник, появляются новые препараты, новые инновационные методики. Вместе с тем, о чем неоднократно писал портал GxP News, увеличивается и доля серого рынка медицинских изделий, применяемых в инъекционной косметологии. Так, из 127 обращавшихся на рынке в 2024 году филлеров только 69% имели регистрационное удостоверение медицинского изделия Росздравнадзора.

Сейчас государство занимается обелением рынка, проводя эксперимент по маркировке филлеров и косметических нитей. Есть надежда, что механизм маркировки позволит повысить прозрачность рынка, сделает индустрию красоты более безопасной. Контроль за обращением медизделий, мониторинг их безопасности осуществляет Росздравнадзор.

Спикеры:

Екатерина Приезжева, заместитель министра промышленности и торговли РФ

Мария Мигеева, заместитель начальника Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора

Наталья Мантурова, главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы

Игорь Иванов, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора

Алексей Ермаков, первый заместитель генерального директора ООО «Ингал»

Елена Агаджанян, директор по развитию ООО «Гротекс»

Ольга Гончарова, исполнительный директор компании «Право на здоровье»

gxpnews