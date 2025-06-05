«Ветбиохим» увеличил производство вакцин для животных на 43%

Столичная компания «Ветбиохим» нарастила производство вакцин для животных на 43% в I квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые 3 месяца она произвела и реализовала 12,5 млн доз вакцин для сельскохозяйственных животных, а также 2,5 млн доз для домашних животных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, благодаря промышленной инфраструктуре площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва“» предприятие спроектировало и построило новое производство по стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Сертификат GMP Турции позволит компании нарастить экспортный потенциал.

«Предприятие запустило на территории „Печатники“ производство иммунобиологических препаратов для животных в 2023 году. В проект, который обеспечил создание более 100 рабочих мест, было инвестировано около 2 млрд рублей», – добавил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.

Завод компании «Ветбиохим» построен в 2022 году на территории ОЭЗ «Технополис „Москва“». Уже спустя год столичные власти сообщили, что он заработал на полную мощность. Тогда отмечалось, что ежегодно на нем будут выпускать около 5,5 млн флаконов живых вакцин, 10 млн единиц жидких иммунобиологических препаратов и более 1,5 млн химико-фармацевтических средств.

Сейчас в ассортименте компании – свыше 40 иммунобиологических лекарств, а также более 50 наименований диагностических наборов и тест-систем для ветеринарного применения.

gxpnews