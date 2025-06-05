В России испытали новые остеоинтегрируемые протезы

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) провели первые успешные испытания прототипов остеоинтегрируемых протезов, которые предназначены для протезирования нижних конечностей. Их основное преимущество – возможность приблизить биомеханику движения ноги к натуральной и избежать нагрузки на мягкие ткани. Сейчас ведутся работы по обеспечению более естественного управления экзопротезом за счет улучшенной интерпретации нейромышечных сигналов.

Разработкой протезов занимается Центр компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ совместно с компанией «Моторика», Сколковским институтом науки и технологий «Сколтех» и партнерами. Самарские специалисты разрабатывают сам штифт с разными видами покрытий и методику его установки, а компания «Моторика» создает бионические протезы.

Как сообщили GxP News в пресс-службе «Моторики», в ходе экспериментов специальный имплантат внедряли лабораторным животным. Он прочно фиксируется в кости и полностью исключает любые нежелательные движения. Применение импланта существенно снизило время операции.

Сейчас в качестве основного способа крепления в протезах конечностей используются культеприемные гильзы. Однако, по словам представителей «Моторики», эта технология имеет некоторые недостатки, например, значительные нагрузки для пациентов при ходьбе и других действиях. Основная нагрузка в протезах ног с культеприемными гильзами приходится на мягкие ткани, что может приводить к возникновению травм кожи и дискомфорту, нарушению механики движения.

Остеоинтегрируемые протезы устанавливаются по аналогии с зубными имплантами: в кость имплантируется титановый штифт с гидроксиапатитным покрытием. На этот штифт крепится экзопротез, а через него проходят электроды, которые считывают нейромышечные сигналы.

В рамках первого этапа исследования разработчикам удалось усовершенствовать хирургические протоколы, выбрать оптимальную модель ампутации, а также методику ведения в послеоперационном периоде. Полученный опыт и результаты позволяют им перейти к следующему этапу исследований.

«После завершения научных исследований мы намерены приступить к внедрению данной технологии и выпуску протезов», – прокомментировал Андрей Давидюк, генеральный директор «Моторики».

В 2024 году президент России Владимир Путин поручил правительству обобщить лучшие практики протезно-ортопедической помощи в стране, включая сложное протезирование, и создать сеть реабилитационных организаций в регионах.

gxpnews