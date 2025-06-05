В Свердловской области намерены ликвидировать АО «Фармация»

Глава Минздрава Свердловской области сообщила о ликвидации регионального АО «Фармация». Его учредили в июне 2024 года, предприятие было поставщиком препаратов для больниц региона. Планировалось, что в дальнейшем организация заберет у частных аптек и розничный отпуск лекарств льготникам.

В Свердловской области ликвидируют АО «Фармация», об этом в ходе пресс-конференции ТАСС-Урал сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Мной инициировано предложение и Денисом Владимировичем [врио главы региона Денис Паслер. — Прим. «ФВ»] оно поддержано. На сегодняшний день АО «Фармация» находится в стадии ликвидации», — поделилась Савинова.

В Свердловской области до 2020 года действовало государственное унитарное предприятие (ГУП) «Фармация». С 2017 года работа предприятия была убыточной, поэтому власти решили его реорганизовать. «Фармацию» переформировали в государственное бюджетное учреждение (ГБУ) и передали региональному Минздраву. После этого форму собственности сменили на ГАУ.

В июне 2024 года было учреждено акционерное общество (АО) «Фармация», которое теперь решили ликвидировать. АО стало единым поставщиком препаратов для государственных больниц региона. Планировалось, что в дальнейшем организация заберет у частных аптек и розничный отпуск лекарств льготным пациентам. В течение трех лет ГАУ «Фармация» должно было передать АО «Фармация» полномочия, активы и сотрудников.

С 2013 по 2017 год ГУП СО «Фармация» руководила Галина Жуковская, в марте 2017 года ее без объяснений уволили. Основанием послужило письмо регионального Минздрава с формулировкой «за неисполнение государственного контракта в части обеспечения жителей Свердловской области лекарственными средствами». После этого ГАУ «Фармация» направило иск о взыскании с Галины Жуковской более 12 млн руб. убытков, которые якобы были причинены ею во время работы директором аптечной сети. Суд требования не удовлетворил.

После этого на свердловском фармпредприятии неоднократно меняли директоров.

В мае 2023 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга огласил приговор в отношении экс-руководителя ГБУ «Фармация» Андрея Попова, главы юридического отдела аптечной сети Валентины Лунеговой и ее сестры Светланы Иршиной. Их признали виновными по нескольким уголовным делам. Всем назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 лет до 3 лет.

Фото: farmacia.ru

Дина Коблова

Таисия Кубрина

pharmvestnik