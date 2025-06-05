Препарат компании Amgen снизил риск смерти при раке легких на 40%

Препарат Imdelltra компании Amgen снизил риск смерти на 40% у пациентов с мелкоклеточным раком легких, которым не помог курс химиотерапии. Производитель рассчитывает вскоре получить от FDA полное одобрение лекарства на основе этих результатов III фазы исследований.

Препарат Imdelltra (tarlatamab) от американской фармацевтической компании Amgen снизил риск смерти на 40% у пациентов с мелкоклеточным раком легких по сравнению с химиотерапией. Производитель представил данные III фазы исследований в пресс-релизе.

Результаты клинических испытаний DeLLphi-304 с участием 509 человек показали увеличение медианной общей выживаемости более чем на пять месяцев благодаря лекарству — до 13,6 месяца. После химиотерапевтического лечения этот показатель составил 8,3 месяца. Курс применения Imdelltra также обеспечил медианную выживаемость без прогрессирования заболевания в 4,2 месяца, в контрольной группе — 3,7 месяца.

Imdelltra относится к биспецифическим антителам, известным как BiTE. Препарат распознает белок DLL3, который встречается на поверхности клеток мелкоклеточного рака легких в 85—96% случаях и практически отсутствует в здоровых тканях. Затем он связывает их с T-клетками через рецептор CD3, активируя таким образом иммунную систему для уничтожения новообразования.