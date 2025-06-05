Bristol-Myers Squibb заплатит BioNTech до 11,1 млрд долларов за онкопрепарат

Bristol-Myers Squibb заключила сделку с BioNTech на 11,1 млрд долл. по созданию биспецифического антитела BNT327. Утверждается, что экспериментальный противораковый препарат сможет стать конкурентом «Китруды».

Bristol-Myers Squibb (BMS) заплатит немецкой BioNTech до 11,1 млрд долл. за права на совместную разработку и коммерциализацию препарата BNT327 от онкологических заболеваний. Об этом обе компании сообщили в пресс-релизах.

Американский фармгигант выплатит 1,5 млрд долл. авансом. Также BioNTech будет получать по 2 млрд долл. ежегодно в течение трех лет вне зависимости от результатов работы. Сделка предусматривает увеличение суммы еще на 7,6 млрд долл. в случае успешного прохождения клинических испытаний и получения от регуляторов разрешения на продажу лекарства. Указывается, что производители будут поровну делить затраты и доходы.

BNT327 представляет собой биспецифическое антитело нового поколения, которое одновременно воздействует на два механизма развития новообразований. Один из его компонентов блокирует белок PD-L1, который находится на поверхности раковых клеток, помогая иммунной системе распознавать и уничтожать их. Второй нейтрализует фактор роста эндотелия сосудов VEGF-A, лишая опухоль кислорода и питательных веществ, необходимых для ее роста.

Препарат дошел до III фазы клинических испытаний, где его эффективность оценивается при ранней стадии мелкоклеточного и немелкоклеточного рака легких. Кроме того, до конца года начнется III фаза исследования при тройном негативном раке молочной железы. Как отмечается, на сегодняшний день BNT327 получили в общей сложности более 1000 человек.

По данным II фазы, лекарственное средство увеличило медианную выживаемость испытуемых с мелкоклеточным раком легких до 16,8 месяца. На Ib/II фазе общая выживаемость испытуемых составила почти 70% через полтора года. Этот же показатель у знаменитой «Китруды» (пембролизумаб) от MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) не достиг и 50% на III фазе.

В последние месяцы лидеры индустрии вложили значительные средства в приобретение аналогичных препаратов. В ноябре так поступила MSD, выплатив китайской LaNova Medicines 588 млн долл. авансом. В апреле то же самое сделала Pfizer, купившая за 6 млрд долл. (из них 1,25 млрд долл. — аванс) биспецифическое антитело у другой биотехнологической компании из КНР 3SBio. Обе разработки относятся к ингибиторам PD-1 и VEGF.

Права на BNT327 достались BioNTech в 2023 году. Впоследствии немецкий производитель полностью выкупил Biotheus — стартап из Китая, создавший это лекарство, — за 950 млн долл. (из них авансом 800 млн долл.).

До конца десятилетия BMS лишится патентной защиты на свои основные активы — «Опдиво» (ниволумаб), применяемый при 11 различных видах рака, и антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан). С конца 2023 года фармгигант инвестировал более 20 млрд долл. в сделки, готовясь к конкуренции с дженериками, писал Bloomberg.

Фото: bms.com

Владимир Заболотских

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