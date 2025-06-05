Препарат Vigil для лечения редкого заболевания мозга провалил II фазу испытаний

Американская биотехнологическая фирма Vigil Neuroscience, специализирующаяся на нейродегенеративных заболеваниях, объявила о прекращении клинического исследования IGNITE II фазы для илузанебарта — кандидата на лейкоэнцефалопатия взрослых с аксональными сфероидами и пигментированной глией (ALSP). Такие новости последовали вскоре после того, как Vigil заключила соглашение с французской Sanofi о выкупе публичной компании. Впрочем, аналитики считают, что на сделку результаты испытаний не повлияют.

Vigil Neuroscience подчеркнула благоприятный профиль безопасности и переносимости препарата в двух когортах дозировок. Однако исследование II фазы препарата илузанебарт не достигло первичных конечных точек по биомаркерам и эффективности, что побудило биотехнологическую компанию прекратить долгосрочное расширенное исследование.

В конце мая Sanofi заявила, что заключила сделку о покупке Vigil за $470 млн, отказавшись от iluzanebart в рамках поглощения. Права на препарат Vigil вернула в итоге компании Amgen. Вместо этого Sanofi предложили сосредоточиться на VG-3927 – новом экспериментальном лечении болезни Альцгеймера. Приобретение позволит усилить раннюю линейку французского фармгиганта в области неврологии – одного из четырех стратегических направлений.

Аналитики William Blair считают, что Vigil не согласилась бы на условия Sanofi, если бы данные по iluzanebart были «многообещающими». Amgen, в свою очередь, намерена восстановить контроль над iluzanebart до того, как Sanofi закроет поглощение Vigil, пишет Fierce Pharma.

gxpnews