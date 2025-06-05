В РФ за полгода сняли с продажи 6 млн упаковок опасных БАД

За второе полугодие 2024 года в России сняли с продажи более 6 млн упаковок биологически активных добавок (БАД) с запрещенными веществами. Таких результатов удалось добиться благодаря системе маркировки. Об этом сообщил сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Такие меры были приняты в рамках масштабной программы, направленной на обеспечение безопасности потребителей и предотвращение продажи некачественных или поддельных товаров. Изъятие проводили по результатам мониторинга, выполненного в соответствии с действующими нормативными документами и стандартами качества.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил законопроект, уточняющий регулирование рынка БАД. Он предусматривает в том числе введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАД, не имеющих маркировки и запрещенных к продаже. Такие ресурсы, по задумке авторов проекта, будут попадать в реестр запрещенных сайтов.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев также предложил предотвращать попадание к российским потребителям некачественных БАД из-за рубежа. По его словам, они могут получать сомнительную продукцию через нерегулируемые источники, маркетплейсы и зарубежные интернет-ресурсы. Кроме того, необходимо отслеживать изменения состава и технологии производства БАД.

gxpnews