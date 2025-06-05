Совфед одобрил законопроект о регулировании рынка БАД

Совет Федерации одобрил законопроект, уточняющий регулирование рынка БАД. Он предусматривает введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАД, не имеющих маркировки и запрещенных к продаже. Такие ресурсы будут попадать в реестр запрещенных сайтов. Кроме того, перечень биодобавок и заболеваний, при которых врачи могут назначать их пациентам, теперь будут определять Минздрав РФ и Роспотребнадзор. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2025 года, если его подпишет президент РФ Владимир Путин.

Документ также предлагает наделить Правительство РФ полномочиями по установлению критериев качества БАД и сырья для их изготовления в зависимости от влияния на здоровье человека.

Для медицинских работников предусмотрен запрет на получение денежных средств и подарков от производителей БАД. Им также запрещено заключать с компаниями соглашения о рекомендации БАД пациентам и принимать от представителей образцы продукции.

Согласно поправкам, при изготовлении БАД не допускается использовать продовольственное сырье, которое содержит кормовые добавки, стимуляторы роста животных, в том числе гормональные препараты, и отдельные виды лекарств при изготовлении биодобавок.

При разработке проекта предполагалось, что перечень БАД и заболеваний должен определять Минздрав. Но ко второму чтению комитет одобрил поправку, согласно которой Минздрав будет определять этот перечень после согласования с Роспотребнадзором.

Ранее Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла законопроект, направленный на регулирование оборота БАД, сразу во втором и третьем чтениях.

gxpnews