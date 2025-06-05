MSD провела переговоры о покупке MoonLake более чем за $3 млрд

Американская фармацевтическая группа MSD провела переговоры о приобретении швейцарской биотехнологической группы MoonLake Immunotherapeutics более чем за $3 млрд в надежде получить перспективное лекарство от воспалительных заболеваний в свой портфель препаратов. Это позволило бы ей компенсировать скорое появление биоаналогов популярного иммуноонкологического препарата «Китруда» (пембролизумаб), эксклюзивные права на который скоро закончатся. Как сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники, предложение было отклонено, но переговоры могут быть возобновлены.

По информации издания, MSD направила соответствующее предложение о покупке ранее в этом году. Американская компания оценила бизнес MoonLake, основанной в 2021 году бывшим партнером McKinsey Хорхе Сантосом да Силвой, более чем в $3 млрд, что выше его рыночной стоимости в $2,6 млрд. Однако после сообщения о заинтересованности MSD ее акции выросли почти на 18% на премаркете, подняв цену акций биотехнологической компании до $48,50. Также существует вероятность появления других претендентов на MoonLake.

Приобретение MoonLake предоставило бы MSD права на сонелокимаб – молекулу, способную стать драйвером роста выручки и компенсировать ожидаемый выход биоаналогов «Китруды». Сейчас швейцарская компания проводит клинические испытания своего флагманского препарата для лечения суппуративного гидраденита (хронической формы акне) у подростков и взрослых, а также хронического воспалительного заболевания, известного как псориатический артрит. Она планирует опубликовать данные по первичным конечным точкам в исследованиях III фазы сонелокимаба в сентябре.

Как пишет FT, консультантами швейцарской компании по вопросам продажи выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs. MSD, MoonLake, Goldman Sachs и Morgan Stanley отказались от комментариев. По информации источников издания, не исключено, что у MoonLake появятся и другие претенденты. Акции швейцарского производителя выросли почти на 50% за последние 2 года и достигли более $40 за акцию, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что компания станет объектом поглощения.

Сообщения о заинтересованности MoonLake свидетельствуют о том, что MSD готова вернуться за стол переговоров спустя год после покупки британской биотехнологической компании EyeBio за $1,3 млрд. В результате сделки MSD получила доступ к ее основному активу – препарату Restoret (EYE-103), предназначенному для лечения диабетического макулярного отека и неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации.

gxpnews