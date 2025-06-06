Фонд «Круг добра» расширил перечень закупок

«Круг добра» начнет закупать венетоклакс — препарат от хронического лимфолейкоза. Лекарство уже показало свою эффективность для терапии пациентов фонда.

Фонд «Круг добра» утвердил к внесению в перечень для закупок препарат с МНН венетоклакс, применяемый при лечении тяжелых онкологических заболеваний у детей. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

«Он показал эффективность для терапии уже включенных в перечень заболеваний фонда ОМЛ/ОЛЛ/Т-лимфобластной лимфомы с рефрактерным/рецидивирующим течением или при невозможности проведения стандартной химиотерапии», — указано в сообщении.

Венетоклакс стал одним из препаратов, заявку на включение в программу высокозатратных нозологий по которому Комиссия по формированию лекарственных перечней отклонила в августе 2022 года.

Препарат с МНН венетоклакс производит фармкомпания AbbVie под ТН «Венлекста» — это первый в своем классе ингибитор белка-регулятора апоптоза BCL-2.

Фонд также добавил в свой перечень для закупок «имплантат (эндропротез) индивидуальный хирургический, изготовленный по антропометрическим данным пациента, комбинированный с неинвазивным раздвижным механизмом, и его компоненты». Это полностью отечественные протезы, созданные по индивидуальным параметрам пациента. Их разработали в НИИ «Бионики и персонифицированной медицины», открытом в 2023 году в Самарском государственном университете. В линейке продуктов производственной площадки сейчас находятся четыре вида протезов из титана и керамики, в том числе комбинированные неинвазивные протезы для детей.

Фото: «Круга добра»

Дина Коблова

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