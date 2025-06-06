Stada ведет переговоры о продаже с частными инвесторами

Stada ведет переговоры с двумя инвестфондами о продаже. Если сделка не состоится, Bain Capital и Cinven — владельцы немецкой фармкомпании с 2017 года — проведут IPO в октябре.

Stada ведет переговоры с двумя частными инвестиционными фондами о возможной продаже. Об этом пишет газета Die Welt.

Если договоренностей не удастся достичь, текущие владельцы немецкой фармацевтической компании — фонды Bain Capital и Cinven — рассматривают сценарий размещения ее акций на фондовом рынке (IPO) в октябре, рассказал изданию неназванный источник.

Bain Capital и Cinven приобрели 63,85% акций Stada в 2017 году за 5,3 млрд евро (около 6 млрд долл.). Сделка стала одной из крупнейших в истории фармотрасли Германии. С тех пор у производителя заметно увеличился ассортимент дженериков и товаров для здоровья. Известно, что он собирается представить в Европе воспроизведенные копии 85% лекарств, у которых истекает срок действия патентов в ближайшие несколько лет.

Как сообщало в марте агентство Reuters, Stada отложила IPO из-за волатильности рынка. Выход компании на Франкфуртскую биржу вместо ее продажи обсуждается уже несколько лет.

На этой неделе опубликован финансовый отчет Stada за I квартал. Указывается, что выручка за три месяца года выросла на 4%, до 1,08 млрд евро (1,2 млрд долл.), а прибыль — на 5%, до 245 млн евро (280 млн долл.). Главным активом в портфеле стали биоаналоги. Один из них — Uzpruvo, копирующий оригинальный препарат «Стелара» (устекинумаб) фармгиганта Johnson & Johnson, получил в прошлом году одобрение от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Фото: stada.com

Владимир Заболотских

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