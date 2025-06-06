ВСП предложил включить артериальную гипертензию в систему льготного лекобеспечения

ВСП представил данные исследования, согласно которому почти 90% больных артериальной гипертензией и хронической болезнью почек вынуждены покупать лекарства за свой счет, а 5% тратят на лечение более половины семейного бюджета. Союз настаивает на включении АГ в систему льготного лекобеспечения, такие предложения уже прорабатываются.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) представил результаты исследования «Доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией (АГ) и хронической болезнью почек (ХБП)». Итоги опроса презентовали в ходе тематического «круглого стола» с участием представителей органов власти, медицинского и пациентского сообществ, сообщили в пресс-службе ВСП.

Сопредседатель ВСП Ян Власов на встрече заявил, что предложения союза по расширению госпрограммы по обеспечению пациентов с резистентной гипертонией и сопутствующей ХБП уже прорабатываются.

«Мы считаем, что необходимо внести артериальную гипертонию в систему льготного лекарственного обеспечения. Это вложение не только в здоровье, но и в экономику — ведь речь идет о трудоспособных гражданах, чье качество жизни и способность к труду напрямую зависят от своевременной помощи», — сообщил Власов.