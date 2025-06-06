На рынке обсуждают потенциальную сделку о покупке Wildberries сети «Еаптека»

Маркетплейс Wildberries обсуждает возможность покупки сети «Еаптека», сообщили «ФВ» источники. Переговоры идут с двумя собственниками аптечной сети — Сбером и Группой компаний «Р-Фарм». В случае их успешного завершения, Wildberries может стать крупнейшим игроком среди маркетплейсов на фармрынке. В Wildberries информацию не подтвердили, но о переговорах говорят источники близкие к двум компаниям.

Суть потенциальной сделки

Новым владельцем «Еаптеки» может стать маркетплейс Wildberries. Сейчас сеть принадлежит Сберу и «Р-Фарм». О подготовке сделки «ФВ» на условиях анонимности рассказали несколько источников, близких к компаниям. Оба собственника, по словам источников, заинтересованы в продаже этого аптечного актива.

Детали сделки обсуждаются с начала 2025 года, сообщили источники. Создана рабочая группа, которая разрабатывает архитектуру новой структуры. Что войдет в контур сделки, пока неизвестно, но речь может идти об аптечных точках и сайте. «Сейчас компании объединяют усилия ИТ-команд, чтобы посмотреть на разные варианты интеграции и построения новой архитектуры», — сказал источник. По данным источника, «Еаптека» работает примерно с 12—14 тыс. пунктами выдачи и вполне возможно, что заключенные контракты также войдут в контур сделки.

«ФВ» направил запросы с просьбой подтвердить факт переговоров и подготовки к сделке в Wildberries, «Еаптеку» и Сбербанк. Маркетплейс подтверждать информацию не стал.

Источники «ФВ» указывают, что для успешного завершения сделки компаниям необходимо будет получить одобрение ФАС.

Частью новой архитектуры аптечного сегмента Wildberries могут стать и отделения «Почты России» как площадка для реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, добавил один из источников.

Источники при этом разошлись в оценках, когда сделка будет заключена. Одни говорят, что в июне, другие — согласование займет до полугода.

По данным СПАРК выручка ООО «Еаптека» за 2024 год составила почти 32,9 млрд руб. Объем продаж через собственные аптеки, по данным аналитического агентства AlphaRM, в 2024 году составил около 12,9 млрд руб. Всего на март 2025 года в сеть «Еаптека» входило 214 аптек в Москве (год назад, в мае 2024 года их было 260), уточнили в AlphaRM.

История вопроса

Согласно данным СПАРК, сведения о владельцах компании не публикуются из-за санкций. Как ранее писал «ФВ», в октябре 2020 года была закрыта сделка по выкупу 90% ООО «Еаптека». По 45% получили дочерняя компания Сбербанка — ООО «Цифровые активы» — и Amsele Limited. Еще 10% осталось у Anestozo Limited, бенефициаром которой ранее являлся Антон Буздалин (вышел из Anestozo, его доля была выкуплена). В 2022 году долю кипрской Amsele Limited приобрела международная компания ООО (МКООО) «Амсел», принадлежащая бывшему собственнику компании «Р-Фарм» Алексею Репику (вышел из состава владельцев «Р-Фарм Холдинга» в 2022 году).

Год назад в «Еаптеке» говорили о намерении сфокусироваться на увеличении доли на рынке, расширении географии присутствия и запуске новых сервисов. Для достижения этих целей новым генеральным директором была назначена Мария Дроздова. На новом посту она сменила члена Совета директоров компаний «Р-Фарм» и «Еаптека» Валерия Перелетова, который вступил в должность гендиректора компании в июле 2022 года. До него эту должность менее года занимала Мария Тимофеева. Кроме того, в мае 2022 года из компании ушла Евгения Ламина, занимавшая пост коммерческого директора.

Другие игроки

Если сделку закроют, Wildberries станет крупнейшим игроком, существенно усилив свое присутствие на фармрынке по сравнению с Ozon и Яндексом.

Другие игроки тоже предпринимают действия, косвенно свидетельствующие об активизации фармнаправления. Как выяснил «ФВ», Яндекс 30 мая 2025 года подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на товарный знак «Я.Аптеки».

Фото: Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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