Regeneron купила права на препарат от ожирения за 2 млрд долларов

Regeneron заплатит китайской Hansoh до 2 млрд долл. за права на экспериментальный препарат от ожирения. Эффективность разработки оценивается на заключительной стадии клинических испытаний.

Regeneron Pharmaceuticals заключила соглашение с китайской Hansoh Pharmaceuticals о покупке прав на препарат от ожирения HS-20094 за 2 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

По условиям сделки, фармгигант выплатит 80 млн долл. авансом и до 1,93 млрд долл. после проведения исследований и вывода лекарства на рынок. Американский производитель также согласился перечислять новому партнеру роялти с продаж вне материкового Китая, Гонконга и Макао — территорий, где Hansoh сохранит права на коммерциализацию.

HS-20094 — двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). Препарат активирует сразу оба типа рецепторов: ГПП-1 замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит, а ГИП усиливает выработку инсулина при повышении уровня глюкозы в крови. Такая комбинация обеспечивает более эффективное снижение веса по сравнению с препаратами, воздействующими только на ГПП-1, как известный семаглутид.

Лекарство вводится раз в неделю подкожно. Его терапевтическое действие при ожирении изучается на III фазе клинических испытаний, проводимых Hansoh в КНР, а также при диабете 2-го типа — на IIb фазе.

По данным Regeneron, препарат не уступает по эффективности Zepbyd (тирзепатид) компании Eli Lilly — единственному двойному агонисту ГПП-1/ГИП, одобренному Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирением страдает более 1 млрд человек в мире. Распространенность болезни привела к бурному росту рынка препаратов для снижения веса. Однако, как отмечается в сообщении, главная проблема с их применением заключается в потере мышечной массы вместе с жиром. Чтобы избежать этого, фармгигант планирует изучить сочетание HS-20094 с собственными разработками.

Компания уже работает над созданием trevogrumab — ингибитора белка миостатин, повышенный уровень которого ведет к атрофии мышц. В ходе II фазы исследования COURAGE совместное использование этого антитела с семаглутидом помогло пациентам сохранить мышечную ткань во время похудения.

Не только Regeneron заинтересована в лекарственных средствах Hansoh. В прошлом году MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) заплатила китайской фармкомпании 112 млн долл. авансом за перспективный агонист ГПП-1, который проходит доклинический этап исследований, обещав увеличить эту сумму до 2 млрд долл. в случае положительных результатов.

Фото: freepik.com

Владимир Заболотских

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