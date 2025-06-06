«Биннофарм Групп» стала лидером digital-продвижения среди российских фармкомпаний

Согласно исследованию Promo «Мониторинг промоционной активности фармкомпаний», «Биннофарм Групп» заняла второе место среди всех фармкомпаний по количеству контактов с фармацевтами, продемонстрировав рост на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания продолжает развивать мультиканальное продвижение: растет объем коммуникаций через электронные рассылки, по которым «Биннофарм Групп» занимает лидирующую позицию среди ТОП5 компаний.

Компания демонстрирует сбалансированное распределение промоционной активности в сегментах OTC и Rx-препаратов: 46% контактов приходится на фармацевтов и 54% – на врачей. В Rx-сегменте «Биннофарм Групп» делает более выраженный акцент на аптечный канал, чем конкуренты (28% от общего объема промо).

Кроме того, «Биннофарм Групп» входит в ТОП10 фармкомпаний как по общему количеству контактов с врачами и фармацевтами, так и по положительной динамике этих взаимодействий.

Безрецептурный портфель компании занимает третье место по количеству акций и программ в аптеках. Особенно активно продвигаются противопростудный, венотонизирующий и спазмолитический бренды. В рецептурном сегменте «Биннофарм Групп» уверенно держит вторую позицию. Ключевыми брендами Rx-портфеля являются препараты НПВП и противоязвенный препарат.

«Сегодня эффективность продвижения – это не просто количество контактов, а их качество, своевременность и персонализированный подход. Мы осознанно делаем ставку на digital-каналы и мультиканальные стратегии, чтобы быть ближе к медицинскому сообществу и быстрее реагировать на их запросы. Наш рост – это результат системной работы и доверия профессионалов к нашим брендам», – отметила директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

Фото: freepik.com



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