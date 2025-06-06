Росздравнадзор выявил в обороте незарегистрированное противозачаточное от Bayer

В АО «Байер» сообщили Росздравнадзору, что данная серия препарата была «произведена для импорта в Турецкую Республику, ее ввоз в Российскую Федерацию и вывод в гражданский оборот в установленном порядке не осуществлялись».

Росздравнадзор предложил субъектам обращения лекарственных средств, включая медорганизации, провести проверку наличия упаковок указанной серии, а затем проинформировать территориальные органы ведомства. Кроме того, терорганы должны обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств и доложить о результатах проведенной работы в Росздравнадзор.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. Число сотрудников Bayer превышает 115 тысяч человек по всему миру. По данным Rusprofile, АО «Байер» зарегистрировано в 1994 году в Москве. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармпродукцией. Выручка компании в 2024 году составила 101,7 млрд рублей, чистая прибыль – 6,8 млрд рублей.

В начале марта 2025 года Росздравнадзор опубликовал доклад об итогах осуществления госконтроля в сфере обращения лекарственных средств за 2024 год. Всего за этот период регулятор провел 38 154 тематических профилактических мероприятия, по 14 541 из них операторам объявлены предостережения. Также ведомство отчиталось о почти 3 тысячах реализованных надзорных мероприятиях, из которых 2 862 были внеплановыми. В ходе проверок Росздравнадзор выявил 1 990 нарушений обязательных требований, а также сообщил о 972 возбужденных административных делах по их итогам.