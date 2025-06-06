Дело о сбыте контрафактных лекарств для снижения веса передали в суд

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о сбыте недоброкачественных лекарств, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Перед судом предстанут 10 участников организованной преступной группы (6 женщин и 4 мужчин). Фигуранты дела покупали некачественные препараты, перевозили их и рекламировали в СМИ. При этом лекарства предназначались для пациентов с сахарным диабетом, а также использовали для снижения лишнего веса. Названия средств в прокуратуре не раскрывают.

По данным следствия, с конца 2023 года в Москве действовала организованная группа, занимавшаяся реализацией лекарств без маркировки и нанесения обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ через сеть аптек. Организаторами схемы стали супруги: индивидуальный предприниматель и руководитель нескольких коммерческих структур, которые привлекли остальных сообщников.

Участники группы занимались закупкой, транспортировкой и сбытом фальсификата, а также его рекламой в СМИ. Общий ущерб от их деятельности превысил 12 млн рублей. Все фигуранты дела признали свою вину.

Им вменяют преступления по двум статьям уголовного кодекса: п. «а» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, и перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные в крупном размере, организованной группой), а также п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение недоброкачественных лекарственных средств, то есть сбыт недоброкачественных лекарственных средств, совершенное в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой).

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело о масштабном сбыте фальсифицированных и незарегистрированных лекарств. По версии следствия, организованная группа лиц с июля 2024 года поставляла в Россию контрафактные препараты.

gxpnews