Высоцкая стала совладелицей свыше 40 компаний сети «Планета здоровья»

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продолжает расширять свое присутствие в фармацевтическом бизнесе. В июне она получила по 25% уставного капитала в 23 компаниях, работающих под брендом «Планета здоровья», пишет «Интерфакс». В апреле и мае она аналогичным образом вошла в состав более 20 компаний этой аптечной сети. Таким образом, общее число юридических лиц, в которых актриса владеет миноритарными долями, превысило 40.

Как пишет агентство со ссылкой на ЕГРЮЛ, в июне Высоцкая стала владельцем долей в пермских обществах с ограниченной ответственностью «Марта», «План», «Нытва-Фарм», «Здравник», «Неофарм-Тверь», «Восток», «Рет», «Альфа», «Космос», «Олимп» и «Парус». Остальные доли в этих юридических лицах принадлежат Ларисе Кислициной (по 75%).

Кроме того, Высоцкая получила доли в 25% в компаниях «Арсе», «Заботливая аптека», «Аджента», «Меридиан», «Здоровье», «Авиценна», «Аптека „Рецепты здоровья“», «Вага», «Вербена», «Истра», «Грант» и «Канта». Вторым совладельцем сети этих аптек выступает Сергей Волков.

Все перечисленные компании осуществляют деятельность под товарным знаком «Планета здоровья», исключительные права на который принадлежат пермскому ООО «Фармацевтическая компания „Опека“», свидетельствуют данные Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Высоцкая также вошла в состав участников владивостокского ООО «Радника», получив в нем долю в 25%. Доля в 75% принадлежит Кислициной. Ранее эта компания управляла аптеками под брендом «Монастырев». Однако с декабря 2024 года их перевели под единый бренд «Планета здоровья».

В мае и апреле 2025 года Высоцкой стали принадлежать аналогичные по размеру доли в 21 компании, связанной с аптечной сетью «Планета здоровья». Как писал «Коммерсантъ», долю в сети в 2020 году выкупил супруг телеведущей и режиссер Андрей Кончаловский. По разным оценкам, его вложения в проект могли достигать $2 млн. Однако многие условия сделки остались конфиденциальными.

Представитель телеведущей подтвердил эту информацию, отметив, что Высоцкая выступит в роли амбассадора аптечной сети. При этом основной задачей партнерства станет формирование нового аптечного формата, объединяющего продажу лекарств, продуктов питания, спортивных товаров, косметики и посуды. Также в аптеках намерены предоставить возможность медицинских консультаций, персональных рекомендаций по питанию и информационной поддержке.

Сеть аптек «Планета здоровья» была основана в Перми. Согласно данным на сайте компании, под этим брендом на начало декабря 2024 года работали свыше 2700 аптек в 55 регионах России. География торговой марки охватывает не только Московскую и Ленинградскую области, но также Дальний Восток, Урал и другие регионы России.

gxpnews