Российский фармрынок показал рост после ухода зарубежных игроков

Несмотря на уход ряда международных производителей в 2022 году, фармацевтический сектор России демонстрирует стабильное развитие. Он расширяется как по количеству участников, так и по объемам выручки. Число зарегистрированных фармпроизводителей в РФ увеличилось на 1,5%, до 1900 компаний. Наибольший прирост регистраций произошел в 2023 году, когда в отрасль пришли 47 новых участников, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

При этом совокупная выручка российских фармкомпаний за 3 года показала устойчивый рост: с 660 млрд рублей в 2022 году до 834 млрд рублей в 2024-м, что частично объясняется отраслевой инфляцией.

В 2022 году некоторые иностранные фармкомпании решили покинуть российский рынок, что вызвало беспокойство за ассортимент препаратов. Свой бизнес закрыли 38 производителей, что было самым большим количеством за 3 года. Однако статистика показала, что их доля на рынке снизилась минимально: с 3,43 до 3,34% за указанное время.

По данным аналитической компании DSM Group, общий объем российского фармрынка в 2024 году составил 2,85 трлн рублей. При этом отечественные организации занимают около 25%. Доля иностранных производителей на рынке за 3 года сократилась всего на 0,09%.

Кроме того, в ряде регионов предприятия с иностранным участием даже увеличили свое присутствие до 100% от общего числа местных производителей, например в Брянской области. В мае 2022 года такие компании составляли 66,67% региональных фармкомпаний. Наибольшая концентрация производителей с иностранным капиталом, помимо Брянской области, наблюдается в Забайкальском крае (33,3%) и Мурманской области (25%).

gxpnews