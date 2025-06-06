В России появилась технология производства субстанции для лекарств от диабета

Ученые Центра синтетической биотехнологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова разработали новую биотехнологию, которая позволяет получить фармацевтическую субстанцию для создания лекарств на основе агонистов рецепторов ГПП-1, в том числе семаглутида. Новая технология сокращает время производства вещества на основе генетически модифицированного штамма кишечной палочки, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
Сейчас большинство доступных на российском рынке препаратов нового класса, которые широко используют для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения, производят из фармацевтической субстанции из Китая. Разработка российских ученых позволит локализовать полный цикл производства современных лекарств для лечения сахарного диабета в России.
Как отметил руководитель Центра синтетической биотехнологии Сеченовского университета Василий Степаненко, новая технология позволяет сократить время производства субстанции на основе генетически модифицированного штамма кишечной палочки и делает технологический процесс гораздо более доступным для трансфера на производственную площадку.
По данным DSM Group, коммерческие продажи аналогов препарата «Оземпик» выросли в России более чем в три раза в 2024 году и составили 8,8 млрд рублей. Согласно информации Headway Company, 1,7 млрд рублей принесли госзакупки этих лекарств российским компаниям, в основном «Герофарму» и «Промомеду». Такая популярность обусловлена массовыми случаями ожирения среди населения.
Big Pharma отказалась от продвижения этих продуктов на российском рынке в 2022-2023 годах. Это вызвало интерес у отечественных компаний к выпуску аналогов. Вместе с тем эксперты прогнозируют снижение органического роста в дальнейшем в связи с насыщением рынка, однако производители продолжают разрабатывать новые средства снижения веса.