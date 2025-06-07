Какие проблемы и перспективы развития у биотехнологической отрасли

Вопросы правового регулирования биотехнологий обсуждали на одной из сессий XIII Петербургского международного юридического форума. Более 40% приоритетных направлений развития научных технологий касаются именно этой отрасли. Особое внимание эксперты уделили проблемам регулирования генетических технологий, этической экспертизе научных проектов, правовому статусу биобанков и коллекций, генетической информации и патентованию научных разработок в этой сфере.

Генетические технологии — итоги

С 2019 года в России реализуется «Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019—2030 годы»1. «В 2024 году завершилась реализация отдельных направлений этой программы», — рассказал на сессии «Право и биотехнологии: синергия в условиях развития биоэкономики» заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Пышный. По его словам, это позволило «переосмыслить содержание программы».

Пышный сообщил, что в апреле был проведен новый конкурс по отбору организаций для создания новых центров геномных исследований мирового уровня. В итоге количество центров увеличилось с трех до пяти:

Центр высокоточных генетических технологий для медицины;

Центр предиктивной генетики и фармогенетики и персонализации 2 ;

; Центр генетического репрограммирования и генной терапии;

Центр обеспечения биологической безопасности и технологической независимости;

Курчатовский геномный центр.

Три из пяти центров связаны с биомедицинским направлением, отметил Пышный.

По итогам конкурса гранты на реализацию исследовательских проектов в области генетики получили 13 исследовательских проектов. Поддержку получили также 14 программ, направленных на создание и поддержание биоресурсных коллекций, подвел итог работы замминистра.

В рамках Постановления Правительства РФ № 1930 от 28.12.2019 гранты на реализацию исследовательских проектов могут достигать 600 млн руб. на срок реализации проекта до трех лет.

В планах министерства создать наряду со специальными центрами сохранения генетического разнообразия сельскохозяйственных растений и животных национальный центр по промышленным микроорганизмам.

Планы по изменению регулирования

Министерство разработало поправки в федеральную программу, уточнило функциональные обязанности профильных госорганов и участников и изменило целевые индикаторы программы. В новом документе будет реализован принцип ориентации на практические результаты.

По словам Пышного, пандемия COVID-19 привела к «перелому» подходов к научным исследованиям. «Все исследования и разработки должны быть направлены на понятную людям практическую реализацию. Конечно, фундаментальные знания должны быть — это основа всего. Но сейчас правительство требует конкретные результаты», — расставил акценты Пышный.

Министерство разрабатывает подзаконные акты к Федеральному закону «О биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях…»3. На стадии разработки находится проект постановления правительства об утверждении требований к материально-техническому оснащению биоресурных центров.

Кроме того, будет создана государственная информационная система «Национальная база генетической информации», рассказал замминистра. Она будет содержатель в себе генетическую информацию по всему разнообразию биообразцов и наполняться научными институтами и организациями принудительно. Планируется, что система будет введена в опытную эксплуатацию в конце июля, а в полную эксплуатацию — 1 сентября.

В планах министерства внести изменения в закон о науке и государственной научно-технической политике4. В нем закрепят положения о проведении этической экспертизы научных проектов.