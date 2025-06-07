Минздрав отменил регистрацию еще трех препаратов «Джодас Экспоим»

Из ГРЛС исключили РУ еще на три лекарственных препарата компании «Джодас Экспоим». Причиной названо непредоставление информации, которая необходима для внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье.

Минздрав отменил государственную регистрацию трех антибактериальных средств производства компании «Джодас Экспоим». Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) препаратов «Ампициллин+Сульбактам» (МНН ампициллин+[сульбактам]) и «Джамсул» (МНН амоксициллин+[сульбактам]) в форме порошка и «Эртапенем Дж» (МНН эртапенем) в форме лиофилизата. Все они предназначены для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. У всех трех лекарственных средств есть аналоги на рынке как отечественного, так и зарубежного производства.

В письмах Минздрава указано, что отмена регистраций производится в соответствии с п. 4 ст.32 № 61-ФЗ: непредставление заявителем информации, которая может повлечь за собой необходимость внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат, в течение тридцати рабочих дней со дня наступления этих изменений.