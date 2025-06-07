Novartis обвинили в скрытой рекламе препарата под видом научного доклада

Novartis рассылала британским врачам рекламу радиофармпрепарата Pluvicto, скрытую под видом научного доклада. Регулятор признал действия компании дискредитирующими всю фармацевтическую отрасль и вынес строгое предупреждение.

Управление по надзору за соблюдением правил обращения рецептурных препаратов Великобритании (PMCPA) вынесло фармацевтической компании Novartis строгое предупреждение за скрытое продвижение радиолигандного препарата Pluvicto (177Lu-vipivotide tetraxetan). Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Жалобу анонимно подал британский врач. В ноябре 2023 года ему прислали на электронную почту письмо со ссылкой на якобы доклад о прошедшем конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO). Однако вместо этого открывалась страница с видеороликами о лекарстве швейцарского производителя и рекламным баннером.

Как обозначил регулятор, таким образом фармгигант «подорвал доверие к отрасли и дискредитировал ее». Отмечается также, что коммерческий характер контента не был четко обозначен с самого начала (только в конце мелким шрифтом), что нарушает действующие требования к рекламе. Кроме того, приведенные в ней показания медикамента одобрены в Европе, а не в Великобритании.