«Фармстандарт» вложится в производство гормональных и ветпрепаратов

Российский производитель лекарств ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (входит в группу компаний «Фармстандарт») планирует инвестировать 7 млрд рублей в строительство корпуса по производству гормональных и ветеринарных препаратов в Курской области, сообщили «Коммерсанту» в региональном правительстве. Проект может быть реализован до 2028 года. По мнению опрошенных изданием экспертов, он позволит создать конкуренцию иностранным производителям, в том числе в госзакупках.

Согласно данным фармпроизводителя, в IV квартале 2025 года планируется приступить к строительству трехэтажного производственного корпуса площадью 15 000 кв. м.

По мнению аналитиков, производство гормональных и ветеринарных препаратов — сферы импортозависимые, и вложения в них «выглядят адекватно». Как отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, «Фармстандарт» сможет заместить импортную продукцию в сфере госконтрактов. Вместе с тем он не исключил, что компания будет реализовывать проект за счет собственных средств или с привлечением государственных инвестиций.

Директор по развитию в аналитической компании по фармацевтическому рынку RNC Pharma Николай Беспалов, в свою очередь, отметил актуальность ветеринарного направления для российского рынка препаратов.

Согласно данным аналитической компании RNС Pharma, объем розничного рынка ветеринарных препаратов в России достиг 41,7 млрд рублей в 2024 году, что на 15,8% выше показателя прошлого года. За год было реализовано 249,3 млн упаковок таблеток, флаконов, ампул и других лекарств для животных. По прогнозам Национальной ветеринарной ассоциации, к 2030 году объем производства ветпрепаратов может достигнуть 82,5 млрд рублей.

gxpnews