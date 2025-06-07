В Минздраве рассказали о прорывном лечении ВИЧ в будущем

Пролонгированные препараты для терапии ВИЧ, требующие введения всего дважды в год, в скором времени станут доступны в России. В науке появились новые подходы к созданию вакцины от этого заболевания, сейчас ведется работа над ее созданием, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. Его слова процитировал ТАСС.

«Сегодня в мировой науке, мировой практике и в нашей стране тоже есть возможности применения пролонгированных препаратов, которые вводятся, инъекции, раз в месяц, раз в 3 месяца. Будущее, по-видимому, в таких схемах лечения, когда речь идет о неких инъекциях, которые будут делаться раз в полгода, это совсем близко, это рядом, это вот-вот выйдет на рынок и станет доступным нашим пациентам», — заявил Мазус.

Он добавил, что эту задачу сейчас решают многие ученые, в том числе два научных центра в Санкт-Петербурге. Однако пока создать вакцину от ВИЧ не удается. Разработанные ранее препараты оказывались недостаточно эффективными. Пациенты могут обратиться в соответствующие центры помощи инфицированным, где им выдадут необходимые препараты.

В 2024 году Минздрав РФ представил обновленные клинические рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции у взрослых, разработанные Национальной вирусологической ассоциацией и Московским онкологическим обществом. В числе нововведений — расширение числа учреждений, имеющих право диагностировать ВИЧ-инфекцию, увеличение этапов диагностики, включение информации о лечении COVID-19 у пациентов с ВИЧ и другие.

gxpnews