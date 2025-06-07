Alvotech и Dr. Reddy’s объединяются для разработки биоаналога блокбастера от MSD

Исландская биотехнологическая компания Alvotech и Dr. Reddy’s Laboratories, базирующаяся в Хайдарабаде (Индия), заключили соглашение о сотрудничестве и лицензировании для совместной разработки и вывода на мировой рынок биоаналога противоракового препарата «Китруда» (пембролизумаб) от MSD. В 2024 году мировые продажи этого блокбастера американского фармгиганта составили $29,5 млрд, сообщили в пресс-службе Alvotech.

Согласно условиям соглашения, стороны будут нести совместную ответственность за разработку и производство биоаналогичного кандидата, а также разделять расходы и обязанности. За некоторыми исключениями, каждая сторона будет иметь право коммерциализировать продукт по всему миру.

Этот стратегический шаг, как ожидается, усилит присутствие Dr. Reddy’s в секторе онкологии, что соответствует ее фокусу на разработке доступных вариантов лечения в ключевых терапевтических областях.

«Мы рады сотрудничать с Alvotech по биоаналогу пембролизумаба. <…> Онкология является для нас приоритетной областью терапии, и это сотрудничество еще больше расширит наши возможности в онкологии, поскольку пембролизумаб на сегодня представляет собой один из важнейших методов лечения в иммуноонкологии», – отметил генеральный директор Dr. Reddy’s Эрез Исраэли.

Пембролизумаб – моноклональное антитело и ингибитор иммунных контрольных точек. Он получил статус «прорывной терапии» от FDA в 2013 году, что позволило ускорить процесс регистрации, благодаря чему препарат получил одобрение для терапии меланомы уже в следующем году. Он также одобрен для лечения других видов рака, включая метастатический немелкоклеточный рак легких, гепатоцеллюлярную карциному и лимфому Ходжкина.

Ранее стало известно, что фармгруппа MSD провела переговоры о приобретении швейцарской биотехнологической группы MoonLake Immunotherapeutics более чем за $3 млрд в надежде получить перспективное лекарство от воспалительных заболеваний в свой портфель препаратов. Это позволило бы ей компенсировать скорое появление биоаналогов популярного ЛП «Китруда».

gxpnews