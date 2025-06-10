Роспотребнадзор получил право блокировать сайты по продаже запрещенных БАД без суда

Критерии качества БАД и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также особенности регулирования применения таких добавок и особенности их регистрации устанавливаются правительством.

Порядок назначения биодобавок, перечень показаний к применению и схемы их применения устанавливаются Минздравом совместно с Роспотребнадзором.

На медицинских работников при назначении ими биологически активных добавок будут распространяться ограничения, установленные ч.1 ст.74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».

Роспотребнадзор наделяется правом в досудебном порядке ограничивать доступ к информации о торговле БАД, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Проект закона, который регулирует применение биологически активных добавок, был принят в первом чтении в июле прошлого года. Во втором и третьем чтениях законопроект принят Госдумой 27 мая.

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