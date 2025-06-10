Роспотребнадзор получил право блокировать сайты по продаже запрещенных БАД без суда
Президент подписал закон об особенностях продажи биологически активных добавок. Федеральный закон принят Госдумой 27 мая. Роспотребнадзор получил право блокировать сайты по продаже запрещенных БАД без суда, а врачи вправе назначать пациентам биодобавки.
Президент подписал Федеральный закон № 150-ФЗ от 07.06.2025, ужесточающий правила оборота биологически активных добавок (БАД). Он вступит в силу с 1 сентября. Изменения вносятся в федеральные законы № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Основные изменения:
Медицинские работники будут вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению.
Критерии качества БАД и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также особенности регулирования применения таких добавок и особенности их регистрации устанавливаются правительством.
Порядок назначения биодобавок, перечень показаний к применению и схемы их применения устанавливаются Минздравом совместно с Роспотребнадзором.
На медицинских работников при назначении ими биологически активных добавок будут распространяться ограничения, установленные ч.1 ст.74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».
Роспотребнадзор наделяется правом в досудебном порядке ограничивать доступ к информации о торговле БАД, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов.
Проект закона, который регулирует применение биологически активных добавок, был принят в первом чтении в июле прошлого года. Во втором и третьем чтениях законопроект принят Госдумой 27 мая.
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