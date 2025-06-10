«Биокад» обвинил AstraZeneca в попытке сорвать исследование препарата от рака

«Биокад» подал иск к «Астразенека фармасьютикалз», обвинив компанию в подрыве деловой репутации и срыве клинических исследований аналога препарата «Энхерту». Минздрав выдал разрешение на КИ препарата BCD-267 от агрессивных форм рака в апреле.

Фармкомпания «Биокад» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Астразенека фармасьютикалз» (управляет британо-шведской AstraZeneca в России), обратил внимание Forbes Healthcare. Как следует из данных в картотеке арбитражных дел, дело оставлено без движения из-за ошибки при подаче иска.

Как сообщили журналистам в компании «Биокад», иск связан с распространением AstraZeneca недостоверной информации об аналоге препарата с МНН трастузумаб дерукстекан (ТН «Энхерту») для терапии рака молочной железы. Истец считает, что действия компании направлены на подрыв деловой репутации и срыв клинических исследований препарата.