В 2024 году Росздравнадзор изъял из свободного обращения 248 серий некондиционных лекарств

К изъятым товарам относились недоброкачественные лекарства (по такой причине было изъято 242 серии лекарств по 95 торговым наименованиям) и препараты, находившиеся в обращении с нарушением установленных законодательством требований (приостановлено обращение пяти серий по трем ТН). Фальсифицированным средством Росздравнадзор признал одно ТН из одной серии.

В ходе сотрудничества территориальных органов службы с ФСБ, МВД, СК и прокуратурой было проведено 323 совместных мероприятия, по результатам которых пресечен незаконный оборот практически 6 тысяч упаковок препаратов на общую сумму более 7,1 млн рублей. На основании таких нарушений было возбуждено семь уголовных дел по статье 238.1 УК РФ – «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медизделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Роспотребнадзор представил и данные о работе системы «Честный знак». За 2024 год россияне воспользовались этим мобильным приложением для проверки легальности приобретаемого лекарства более 2,7 млн раз. За тот же период пользователями платформы направлено порядка 8 тысяч сообщений о нарушениях. Сами представители «Честного знака» сообщили Vademecum, что за 2024 год с помощью приложения было отсканировано 3,9 млн упаковок лекарств и отправлено 7,6 тысячи жалоб.

В 2024 году в Федеральный фонд ОМС и страховые медицинские организации поступило 47 тысяч обращений, из которых 4,8 тысячи исходили от застрахованных лиц. В 2023 году страховые организации получили в общей сложности на 11,4% (4,8 тысячи) жалоб меньше. Обоснованными в 2024 году регуляторы посчитали 33,3 тысячи заявлений. Порядка 400 обращений уведомляли о трудностях с приобретением пациентом или его представителем лекарств, медизделий, расходных материалов при получении медпомощи в условиях дневного стационара. В 2023 году таких жалоб было в 3,7 раза меньше.

Отчитался Роспотребнадзор и о достигнутых показателях темпа легализации рынка БАД. По данным регулятора, ежегодное снижение объемов нарушений в этой отрасли достигло 20,2%.

О данных из доклада, затрагивающих оказание медуслуг в клиниках, – в материале Vademecum.