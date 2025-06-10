США в апреле втрое сократили покупку китайских лекарств

Соединенные Штаты в апреле резко сократили покупку китайских лекарств. Импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал троекратное снижение, до $173,6 млн. Основную часть китайских фармацевтических поставок в США составили препараты йода, на которые пришлось 75% всего объема лекарственных отгрузок из КНР. Значительную долю в стоимостном выражении также заняли антибиотики (9,5%) и гормональные препараты (4,4%). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

Крупнейшими продавцами лекарств в США в апреле оказались Индия (19% от американского импорта), Ирландия (14%) и Швейцария (13%). Китай с долей в 12% занял 12-ую позицию, оказавшись среди таких стран, как Венгрия, Дания и Япония.

Китай и США оказались в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в размере 10% на импорт всех китайских товаров. В марте ее повысили до 20%. После череды ответных мер пошлины на китайские товары в США выросли до 145%, тогда как Китай установил 125%-ные тарифы на американский импорт.

В мае Китай и США достигли соглашения о временном (на 90 дней) взаимном снижении торговых пошлин до 10%, начиная с 14 мая. В рамках этой договоренности Китай установил 10%-ный тариф на американские товары, тогда как США взимают с китайской продукции 30% (из-за действия «фентаниловой» пошлины в 20%). Однако уже в мае-июне стороны обменялись обвинениями в несоблюдении достигнутых договоренностей.

gxpnews