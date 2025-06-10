Препарат MSD по снижению холестерина показывает многообещающие результаты

Препарат для снижения уровня холестерина — энлицитид деканоат — американской компании MSD успешно прошел два из трех этапов исследований. Если новый макроциклический пептид получит одобрение регулирующих органов, то может стать первым пероральным ингибитором пропротеиновой конвертазы субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9), сообщили в пресс-службе производителя. По мнению аналитиков BMO Capital Markets, препарат Merck может потенциально предоставить «многомиллиардные возможности» компании, которой необходимо компенсировать скорое появление биоаналогов ее иммуноонкологического препарата «Китруда» (пембролизумаб).

Препарат MSD для снижения уровня холестерина, относящийся к новому классу гиполипидемических средств (не являющийся статином), проходит клинические испытания для лечения гиперхолестеринемии. Это состояние приводит к накоплению липидов в сосудах и повышает риск инфарктов и инсультов.

Механизм действия основан на ингибировании белка PCSK9, который регулирует уровень холестерина, уменьшая количество рецепторов ЛПНП (холестерина липопротеинов низкой плотности) в печени. В отличие от статинов, блокирующих синтез холестерина в печени (фермент HMG-CoA-редуктазу), энлицитид деканоат действует напрямую на метаболизм липопротеинов.

Как отметили в MSD, препарат продемонстрировал существенное снижение уровня холестерина ЛПНП по сравнению с плацебо и другими пероральными нестатиновыми препаратами. Такие результаты стали победой для производителя, который сконцентрировался на поиске нового источника дохода, поскольку уже к концу десятилетия «Китруда» потеряет патентную защиту.

По этой причине MSD ранее провела переговоры о приобретении швейцарской биотехнологической группы MoonLake Immunotherapeutics более чем за $3 млрд в надежде получить перспективное лекарство от воспалительных заболеваний в свой портфель препаратов. Приобретение MoonLake предоставило бы MSD права на сонелокимаб – молекулу, способную стать новым драйвером роста выручки.

gxpnews