Эксперт: «Более 75% пациентов с ВИЧ получают отечественные препараты»

Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус отметил, что импортозамещение зарубежных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции позволило обеспечить антиретровирусными препаратами отечественного производства более 75% больных, состоящих на учете. По его словам, в России нет дефицита таких лекарств.

«В нашей стране в ВИЧ-инфекции, конечно, давно уже был дан старт на импортозамещение. Мы сегодня имеем значительный потенциал применения российских препаратов. Более 75% больных, которые находятся у нас на учете, получают российские современные антиретровирусные препараты», — процитировал ТАСС слова Мазуса.

Он добавил, что в России уже давно нет очередей на получение лекарств от ВИЧ-инфекции. По его словам, Минздрав РФ обеспечил все заявки, которые сделали пациенты во всех регионах в 2024 году. «Все дошли до регионов и, соответственно, все доходят до больных», — заключил специалист.

Ранее Мазус также выразил уверенность, что в скором времени в России станут доступны пролонгированные препараты для терапии ВИЧ, требующие введения всего дважды в год. Он добавил, что в науке появились новые подходы к созданию вакцины от этого заболевания, сейчас ведется работа над ее созданием.

gxpnews