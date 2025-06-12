Министр здравоохранения США уволил всех членов комитета по вакцинам CDC

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший уволил всех 17 членов консультативного комитета CDC по вакцинам. Он обвинил их в конфликте интересов.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший отстранил от работы всех членов Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом говорится в пресс-релизе американского Минздрава.

В состав входили 17 человек, 13 — утверждены на пост администрацией Джо Байдена в прошлом году. Сообщается, что на их место ведется подбор кандидатов.

ACIP анализирует данные о вакцинах и готовит рекомендации по их применению для CDC. От комитета зависит, какие прививки будут включены в перечень обязательных и доступны по медицинской страховке. Срок полномочий его членов, отбираемых из числа специалистов в области педиатрии, эпидемиологии и иммунологии, составляет четыре года.

Кеннеди-младший обосновал решение необходимостью «восстановить доверие общества к вакцинации» и «устранить конфликт интересов». По его словам, члены комитета якобы получали финансирование от производителей вакцин, сославшись на устаревшие отчеты, и безоговорочно одобряли любые вакцины.

Новость вызвала резкую критику в профессиональном сообществе. «Это один из самых мрачных дней в современной истории общественного здравоохранения», — заявил Майкл Остерхольм, директор Центра исследований инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты. Газета Times приводит слова главы Американской медицинской ассоциации Брюса Скотта, который считает, что теперь ACIP утратит доверие общества и лишится отлаженных процедур, спасших миллионы жизней.

Кеннеди известен скептическим отношением к вакцинам. В мае он в одностороннем порядке пересмотрел рекомендации по вакцинам от COVID-19, исключив их из списка обязательных для здоровых детей и беременных женщин. При назначении он заверил сенаторов, что не станет запрещать прививки.

Фото: whitehouse.gov

Владимир Заболотских

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