Массачусетский институт создал ИИ-модель для разработки лекарств лучше Google

Ученые из Массачусетского технологического института создали нейросеть для разработки новых лекарств. Boltz-2 превосходит модель AlphaFold 3 от техгиганта Google, умея предсказывать прочность связей между терапевтическими молекулами и белками, на которые они должны воздействовать.

Трое ученых из Массачусетского технологического института (МТИ) Габриэле Корсо, Саро Пассаро и Джереми Волвенд представили модель искусственного интеллекта (ИИ) Boltz-2 для создания препаратов. Об этом пишет портал Endpoints News.

Утверждается, что нейросеть имеет больше возможностей по сравнению с AlphaFold 3 — аналогичной разработки компании Google DeepMind, которая моделирует трехмерную структуру белков, участвующих в заболеваниях, и прогнозирует результат их взаимодействия с лекарственными соединениями. Однако Boltz-2 дополнительно способна предсказывать силу связей между ними, решая одну из основных проблем в поиске новых медикаментов.

Преимущества перед современными методами

Чтобы определить прочность контакта между потенциальным препаратом и целевым белком, фармкомпании используют метод возмущения свободной энергии (FEP). Расчеты производят компьютерные программы на основе белковой структуры, ее физико-химических параметров и законов термодинамики. Однако они стоят дорого — около 100 долл. за один расчет — и требуют много времени — от нескольких часов до суток. К примеру, немецкий производитель Merck KGaA провел такую операцию более 35 тыс. раз, разрабатывая одно из лекарств.