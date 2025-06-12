Суд обязал «Гротекс» отменить регистрацию на препарат «Флатоцин солофарм»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал «Гротекс» обратиться в Минздрав с заявлением об отмене регистрации препарата «Флатоцин солофарм», а также предельно допустимой цены на него. С соответствующим иском обратилась фармкомпания «Полисан», которая утверждает, что ответчик нарушил ее исключительные права.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал «Гротекс» обратиться в Минздрав с заявлением об отмене регистрации препарата «Флатоцин солофарм», а также предельно допустимой цены на него, оформленные в 2023 году. С соответствующим иском обратилась фармкомпания «Полисан», которая утверждает, что в «Флатоцине солофарм» использовано изобретение из ее патента. Тем самым ответчик нарушил ее исключительные права, говорится в судебном акте, опубликованном в системе «Мой арбитр».

Тот же суд еще в 2022 году установил факт использования принадлежащего патента в лекарственном препарате «Флатоцин», говорится в решении. Далее в 2023 году Суд по интеллектуальным правам сделал вывод, что разработка ответчиком лекарственного средства, проведение исследования биоэквивалентности, подача заявления на регистрацию, получение регудостоверения и регистрация предельно допустимой цены — все это действия, создающие «угрозу нарушения исключительного права, свидетельствующие о намерении лица использовать лекарственный препарат в гражданском обороте».

На сайте ответчика размещено предложение о продаже лекарственного препарата «Флатоцин солофарм», обращал внимание суда истец.

Ответчик же счел эти претензии надуманными, отметив, что нарушения исключительного права, удостоверенного патентом, с его стороны не было. Что пока есть лишь его угроза, поскольку «лекарственный препарат не был введен и не вводится в гражданский оборот».

Тем не менее, суд иск удовлетворил и обязал «Гротекс» обратиться в Минздрав об отмене регистрации и предельно допустимой цены на спорный препарат в течение трех дней после вступления решения в силу.

«ФВ» направил запросы сторонам.

В 2022 году «Полисан» подавал схожий иск к Solopharm по поводу регистрации аналога своего препарата «Цитофлавин», писал «ФВ». Компания просила суд приостановить рассмотрение Минздравом уже поданной заявки на регистрацию. Петербургские суды решили принять обеспечительные меры, но Суд по интеллектуальным правам отменил эти решения и не стал направлять дело на новое рассмотрение.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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