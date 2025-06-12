Novo Nordisk начала новое испытание препарата для похудения CagriSema

Датская фармкомпания Novo Nordisk приступила к новому исследованию поздней стадии своего экспериментального препарата для лечения ожирения CagriSema, пытаясь подтвердить его эффективность после неутешительных результатов двух предыдущих испытаний. Компания ожидает результатов второго исследования III фазы с участием людей, страдающих от диабета 2-го типа, в первой половине 2025 года, сообщил Reuters.

Экспериментальный препарат содержит семаглутид (основной ингредиент популярных «Оземпика» и «Вегови»), а также лекарство под названием кагрилинтид.

«В этом исследовании мы рассмотрим, насколько хорошо CagriSema помогает людям, страдающим ожирением, сбросить вес и поддерживать достигнутый результат в долгосрочной перспективе», — сообщили в Novo Nordisk.

Novo Nordisk предприняла шаги по укреплению своей конкурентоспособной позиции на рынке лекарств от ожирения, начав более длительное исследование, которое, как ожидается, даст более весомые результаты. Такое стратегическое решение последовало после разочаровывающих данных исследований, опубликованных в декабре и марте.

В 2024 году СМИ отмечали значительный ажиотаж вокруг «Оземпика» по всему миру, прежде всего в западных странах, где он стал популярным средством для похудения. За 2023 год стоимость акций компании выросла на 75% и достигла $430 млрд, превысив объем ВВП Дании. В октябре 2024 года капитализация Novo Nordisk достигала $635 млрд, а продажи за 2024 год выросли на 25%.

Однако с начала 2025 года бумаги Novo Nordisk начали стремительно падать. Инвесторов разочаровали результаты испытаний CagriSema, которому прочили славу «Оземпика». Исследования показали сопоставимые и даже более низкие результаты по эффективности препарата, как заявлялось.

В мае Novo Nordisk заявила, что ее генеральный директор Ларс Фруергор Йоргенсен уходит в отставку. Производитель отметил, что стремится восстановить свои пошатнувшиеся позиции в условиях растущей конкуренции на рынке препаратов от ожирения. Решение было принято на фоне конкурентного давления, особенно со стороны американской компании Eli Lilly, чей препарат «Зепбаунд» (тирзепатид) превзошел по продажам «Вегови» (семаглутид).

gxpnews