В ФАС заявили о создании добросовестных практик на фармрынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России работает над созданием добросовестных практик на фармацевтическом рынке, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский в ходе Антимонопольного форума в Москве. По его словам, служба продолжит диалог с фармкомпаниями для формирования отраслевого стандарта. Сроки появления практик он не озвучил.

Шаскольский также отметил ряд аспектов в работе фармрынка. Так, например, ФАС зафиксировала необоснованные требования фармкомпаний к партнерам, что приводит к отказам от заключения договоров поставки. По его словам, на сегодня служба выдала три предупреждения, два из которых уже исполнены.

Особое внимание ФАС уделяет борьбе с картелями. За 2024 год служба возбудила 315 дел об антиконкурентных сговорах и вынесла 245 решений. Служба выявила нарушения в 4369 закупочных процедурах с совокупной начальной максимальной ценой контрактов 122,4 млрд рублей на территории 78 регионов.

Была также ужесточена ответственность за картели. Теперь за организацию картеля в составе организованной группы грозит до 6 лет лишения свободы (ранее этот срок достигал 3 лет). Увеличены сроки давности привлечения к уголовной ответственности до 6 и 10 лет (ранее – 2 года). Размер штрафа за воспрепятствование проведению картельных проверок составляет от 100 000 до 2 млн рублей (ранее — 10 000 рублей).

Кроме того, сотрудники ФАС работают над повышением социальной ответственности производителей и торговых сетей. Сейчас соглашения о стабилизации цен действуют в 61 регионе с участием 13 802 организаций.

Служба также прорабатывает вопрос исключения антимонопольных иммунитетов в отношении интеллектуальной собственности. В ФАС считают, что такие иммунитеты не должны применяться, если речь идет об ограничении конкуренции при введении товаров правообладателя в оборот. Служба планирует обсудить законопроект с отраслевыми союзами и ассоциациями уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ФАС планирует провести проверки некоторых российских фармкомпаний из-за признаков необоснованного роста цен на лекарства. Речь о препаратах, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). В службе добавили, что обеспокоены «ценовым поведением» на фармрынке.

gxpnews