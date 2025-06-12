«Биннофарм Групп» отмечена наградами SmartPharma Awards

По итогам SmartPharma Awards 2025 в главной номинации «Компания года» победителем названа российская «Биннофарм Групп». Премия вручается на основании голосования среди фармацевтов и провизоров с 2016 года и включает более 20 номинаций.

Во второй по значимости номинации — «Отечественный пероральный противовирусный препарат против гриппа и других ОРВИ» — первое место занял препарат «Ингавирин» компании «Валента Фарм», второе место занял препарат «Кагоцел» производства «Биннофарм Групп», третье место у «Триазавирина» (завод «Медсинтез»). В категории «МНН — лидеры года: российские дженерики, которым доверяют фармацевты» в тройку лидеров вошли компании Renewal, «Фармстандарт» и «Биннофарм Групп».

gxpnews