Eli Lilly объединилась с Camurus в сделке стоимостью $870 млн

Американский фармгигант Eli Lilly и шведская научно-исследовательская фармацевтическая компания Camurus AB заключили соглашение на сумму до $870 млн для разработки длительно действующих методов лечения кардиометаболических заболеваний. В Lilly рассчитывают, что технология Camurus по доставке пролонгированного действия поможет ей вывести свой портфель препаратов для лечения ожирения и диабета на новый уровень.

В частности, сделка позволит Lilly использовать технологию FluidCrystal для разработки и коммерциализации продуктов инкретина длительного действия на основе до четырех собственных соединений. В число инкретиновых соединений, рассматриваемых в рамках сотрудничества, входят двойные агонисты рецепторов ГИП и ГПП-1, тройные агонисты рецепторов ГИП, глюкагона и ГПП-1, а также возможность включения агонистов рецепторов амилина.

Эта технология предназначена для доставки лекарственных веществ в течение длительных периодов времени с помощью предварительно заполненных шприцев или автоинжекторов. Lilly может использовать ее на четырех своих соединениях. Кардиометаболический портфель компании изобилует перспективными препаратами для лечения ожирения и диабета, включая агонист рецепторов ГИП/ГПП-1/глюкагона ретатрутид, перспективный препарат ГПП-1 орфорглипрон и агонист рецепторов амилоида элоралинтид.

Camurus, в свою очередь, ожидает до $290 млн в виде авансовых платежей, платежей за разработку и нормативные платежи. Шведская компания также имеет право на еще $580 млн в виде платежей за продажи, а также многоуровневые роялти в размере средней однозначной цифры от чистых продаж продукта по всему миру.

Лидеры рынка препаратов для лечения ожирения — Lilly и датская Novo Nordisk — пока не предложили терапию длительного действия. Однако другие компании, такие как биотехнологическая Metsera, активно работают в этом направлении. Так, Metsera планирует исследовать свой кандидат на основе ГПП-1 сверхдлительного действия (вводимый раз в месяц) после получения обнадеживающих данных о снижении веса в ходе испытаний фазы 2a.

gxpnews