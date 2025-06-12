«Нита-Фарм» открыла лабораторно-испытательный центр контроля качества

Производитель ветеринарной фармацевтики «Нита-Фарм» ввел в эксплуатацию новый лабораторно-испытательный центр контроля качества, который стал крупнейшим и наиболее технологически оснащенным в своей сфере. Площадь комплекса превышает 800 кв. м, а его возможности позволят компании вдвое увеличить объем исследований.

Центр включает аналитическую, хроматографическую, физическую и исследовательскую лаборатории, а также автоматизированный архив образцов сырья, упаковки и готовой продукции.

Основные направления работы — входной контроль сырья, анализ готовых препаратов и изучение их стабильности в течение всего срока годности. Отдельное внимание уделено поддержке животноводства: центр будет заниматься мониторингом резистентности к антибиотикам, контролем остатков ветеринарных препаратов в продукции, а также исследованиями биоматериалов на чувствительность патогенов к антимикробным средствам.

Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, «Нита-Фарм» вошла в тройку крупнейших производителей ветеринарных препаратов в России по итогам I квартала, заняв третье место по объемам продаж. На компанию пришлось 8,7% общего объема продаж в натуральном выражении. По сравнению с I кварталом 2023 года розничные продажи продукции компании выросли в 2,5 раза.

gxpnews