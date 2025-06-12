Глава Pfizer предложил создать «фармацевтическое НАТО» c фиксированными тратами на лекарства

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла призвал европейские страны увеличить расходы на лекарства. Он предложил установить фиксированный процент от ВВП на душу населения для таких трат по аналогии с обязательствами в НАТО.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла призвал развитые страны увеличить финансирование инновационных лекарств. Компания Refinitiv опубликовала текст его выступления на ежегодной конференции Goldman Sachs по вопросам здравоохранения.

Он заявил, что первые десять лет после регистрации и начала продаж препарата власти США вкладывают в его покупку 0,8% от ВВП на душу населения. В Европе этот показатель значительно ниже: Италия и Испания тратят по 0,5%, Германия — 0,4%, а Великобритания — 0,3%.