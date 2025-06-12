В аптеках упали продажи антирезусного иммуноглобулина

В России второй год продолжаются сбои в поставках иммуноглобулина человека антирезус Rho (D). В январе – апреле 2025 года аптеки продали на 39% упаковок меньше по сравнению с таким же периодом 2024 года. В рознице реализуется 9–15% от общего потребляемого объема препарата.

Продажи иммуноглобулина человека антирезус Rho (D) снизились в аптеках в январе – апреле 2025 года на 39% в упаковках и на 32% в рублях, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. От общих продаж в упаковках реализация в аптеках составляет не больше 15%.

«Известия» накануне сообщили, что как минимум в 75 регионах в аптеках нет в продаже иммуноглобулина человека антирезус Rho (D), который необходим беременным женщинам. В частности, лекарств нет в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тверской и Самарской областях.

«ФВ» проверил несколько сайтов аптек Омска, Твери, Ростова, там также препарата нет в наличии.

Согласно данным AlphaRM, в 2024 году всего было продано 14,9 тыс. упаковок на 539,1 млн руб. По сравнению с 2023 годом это меньше на 18% в упаковках и на 8% в рублях. Большая часть из проданных упаковок была поставлена госучреждениям – 134,1 тыс. В аптеках было продано только 15,3 тыс. упаковок.

В предыдущие годы в аптеках продавалось больше антирезусного иммуноглобулина. В 2022 году было 21,3 тыс. упаковок, в 2023 году – 21,9 тыс., что составило 12—12,6% от общего объема продаж на рынке.

За четыре месяца 2025 года на рынке реализовано 51,9 тыс. упаковок иммуноглобулина на 275,4 млн руб. По сравнению с таким же периодом 2024 года это больше на 2% в упаковках и на 84% в рублях.

Рост был зафиксирован только в госсегменте. По госконтрактам за четыре месяца поставлено 47,2 тыс. упаковок на 254,2 млн руб. В натуральном выражении поставки выросли на 10%, а в рублях — на 114%.

В аптеках продано 4,8 тыс. упаковок на 21,2 млн руб. Это меньше на 39% в упаковках и на 32% в рублях.

Больший рост в рублях связан, скорее всего, с ростом стоимости препарата. В 2024 году из-за риска дефектуры для итальянского производителя Kedriona S.p.A. и Ивановской областной станции переливания крови были повышены предельные отпускные цены.

Ранее в Kedrion объяснили нехватку препарата из-за недостаточного наличия гипериммунной плазмы. В компании отмечали, что нехватка препарата была не только в России.

В 2024 году основными поставщиками были Kedrion, CSL Behring AG и Kamada Ltd., в 2025 году состав изменился – 79,6% пришлось на CSL Behring AG, на втором месте — Kedrion с 15,5%.

В 2025 году в гражданский оборот препарат вводили только компания CSL Behring AG – три серии и Ивановская областная станция переливания крови – тоже три серии. Kedrion в последний раз вводила лекарство в гражданский оборот в ноябре 2024 года, Kamada – в 2023 году.

В Росздравнадзоре заявили, что партия антирезусного иммуноглобулина поступит в Россию из-за рубежа в первой декаде июля. Всего в 2025 году планируется ввод препарата в гражданский оборот в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.



Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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