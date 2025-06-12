FDA ограничило применение «Опдиво» и «Китруды» при раке верхних отделов ЖКТ

FDA ограничило применение ингибиторов PD-1 при раке желудка и пищевода. Решение коснулось препаратов «Опдиво» и «Китруда», которые теперь можно назначать только в случае, если на поверхности опухолевых клеток обнаружен белок PD-L1.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) внесло изменения в инструкции по применению препаратов «Опдиво» (ниволумаб) и «Китруда» (пембролизумаб). Соответствующие письма регулятор направил компаниям Bristol-Myers Squibb (BMS) и MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), которые производят эти онкопрепараты.

«Опдиво» в комбинации с химиотерапией разрешен при распространенном или метастатическом раке желудка, гастроэзофагеального соединения и пищевода, только если на поверхности опухолевых клеток есть PD-L1 (лиганд рецептора программируемой клеточной гибели 1). Аналогичное ограничение коснулось сочетания лекарства с препаратом «Ервой» (ипилимумаб) при плоскоклеточном раке пищевода на первой линии терапии.