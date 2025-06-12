Поставки лекарств из ЕС в 2025 году подорожали на 15%

Поставки фармпродукции из стран Евросоюза в Россию не изменились в натуральном выражении, но выросли в денежном. Это единственная из пяти крупнейших категорий товаров, которая сохранила стабильность поставок, несмотря на санкции. Аналитики связывают это как с удорожанием лекарств, так и с изменением структуры импорта в сторону более дорогих препаратов.

Объемы поставок фармацевтической продукции в Россию из стран Европейского союза (ЕС) в натуральном выражении в I квартале 2025 года не изменились по отношению к тому же периоду прошлого года, пишет Forbes Healthcare со ссылкой на данные Евростата. Всего было импортировано из стран ЕС 28 тыс. тонн фармпродукции.

При этом затраты на фармпродукцию в 2025 году выросли: на 15,13% в евро (2,351 млрд евро) и на 14% в руб. (210 млрд руб.) по отношению к прошлому году. В I квартале 2024 года из стран ЕС в Россию было отправлено лекарств и медизделий на 2,042 млрд евро, всего за прошлый год — на 8,494 млрд евро.

Фармпродукция входит в пятерку крупнейших товарных групп, которые экспортируются в Россию из ЕС. В топе по поставкам также находятся машинное оборудование, транспортные средства, электрооборудование и пластмассы. Но фармпродукция — единственная категория товаров, которая сохранила стабильность поставок, несмотря на усиление санкций с 2022 года. Так, импорт машинного оборудования в I квартале 2025 года упал на 80% по сравнению с показателем 2022 года.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил журналистам, что при пересчете динамика в рублях составляет порядка 13,8%, а не 15,13%. Он также отметил, что нужно учитывать инфляцию и рост цен на лекарства в России: цены на препараты в I квартале 2025 относительно I квартала 2024 года выросли на 9,6%, по данным Росстата.

«Если вычесть эту цифру из получившейся ранее динамики импорта в Россию в рублях (13,8%), останется примерно 4,2%. А учитывая, что натуральный объем (по общей массе в тоннах) практически не изменился, остается предполагать изменение портфеля поставляемой продукции. В связи с этим рискну предположить, что растут поставки более дорогих препаратов, в том числе, возможно, за счет сокращения объемов поставки более дешевых аналогов», — поделился Беспалов.

Он также обратил внимание на то, что в группу «фармацевтическая продукция» Евростат включает не только лекарства, но и биодобавки (БАД) и фармсубстанции, а также отдельные пищевые продукты и биологические образцы. При этом некоторые лекарства могут попадать в другие группы, например, в те, которые относятся к пищевой промышленности.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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