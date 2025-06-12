Шаскольский пообещал сформировать добросовестные практики на фармрынке

ФАС планирует усилить контроль над фармрынком и сформирует добросовестные практики для участников отрасли. Служба уже выдала предупреждения компаниям, нарушающим принципы честной конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усиливает контроль за соблюдением конкурентных правил на фармацевтическом рынке и намерена сформировать добросовестные практики взаимодействия участников отрасли. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в рамках Антимонопольного форума, прошедшего в Москве.

Служба фиксирует случаи экономически и технологически необоснованных требований со стороны производителей в адрес дистрибьюторов и аптечных сетей, что приводит к отказам от заключения договоров поставки. По словам Шаскольского, в 2024 году было выдано три предупреждения, два из которых уже исполнены. Ведомство продолжает диалог с представителями фармбизнеса, чтобы выработать прозрачные и сбалансированные модели поведения на рынке.

ФАС работает над повышением эффективности госзакупок, развитием конкуренции на рынке медизделий, цифровизацией процедуры регистрации цен на лекарственные препараты из Перечня ЖНВЛП и совершенствованием методики расчета цен.